Русские захватнические войска уже контролируют около половины Попасной, а с 24 февраля убиты более 100 жителей.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"С начала российского вторжения в Попасной погибло более 100 человек. В городе до сих пор остается более 2,5 тысяч жителей", - завил Гайдай.
По его данным, сейчас россияне контролируют около половины города. "К этому району мы доступа не имеем. Из оккупированной части Попасной россияне "эвакуируют", то есть депортируют людей в Первомайск", - добавил он.
"Уличные бои идут без остановки, люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу не имеют возможности из-за плотности обстрелов. Уцелевшие дома в Попасной отсутствуют. Сейчас медицинскую помощь могут оказать только военные врачи", - подчеркнул он.
В этой связи эвакуация затруднена.
Ранее в разведке сообщили, что оккупанты получили приказ убить всех военнопленных в Попасной.