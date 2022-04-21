В городе до сих пор остается более 2,5 тысячи жителей, эвакуация осложнена постоянными обстрелами.

Русские захватнические войска уже контролируют около половины Попасной, а с 24 февраля убиты более 100 жителей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"С начала российского вторжения в Попасной погибло более 100 человек. В городе до сих пор остается более 2,5 тысяч жителей", - завил Гайдай.

По его данным, сейчас россияне контролируют около половины города. "К этому району мы доступа не имеем. Из оккупированной части Попасной россияне "эвакуируют", то есть депортируют людей в Первомайск", - добавил он.

"Уличные бои идут без остановки, люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу не имеют возможности из-за плотности обстрелов. Уцелевшие дома в Попасной отсутствуют. Сейчас медицинскую помощь могут оказать только военные врачи", - подчеркнул он.

В этой связи эвакуация затруднена.

Ранее в разведке сообщили, что оккупанты получили приказ убить всех военнопленных в Попасной.