Враги обещали, что отремонтируют корабль "Новочеркасск".

В пока еще захваченном Крыму россияне "играют в Lego" - поднимают из воды части большого десантного корабля "Новочеркасск".

Работа идет в порту Феодосии, именно там вражеский БДК был поражен, сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" и опубликовал фото, которые предоставил его подписчик.

Примечательно, что российские оккупанты обещали отремонтировать "Новочеркасск".

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По сведения источника канала ВЧК-ОГПУ в Telegram, родственникам "пропавших без вести" моряков с БДК "Новочеркасск" сообщали, что части корабля в ближайшее время будут поднимать.

"Это мероприятие откладывали уже несколько раз из-за ожидания специальной бригады водолазов и соблюдения техники безопасности по погодным условиям", - говорится в сообщении.

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26 декабря 2023 года стало известно, что ночью в Крыму был уничтожен вражеский корабль "Новочеркасск", который перевозил дроны типа "Шахед".