Замена ракетоносителя означает, что вдвое уменьшен потенциальный залп "Калибров".

В Черном море враг изменил надводный ракетоноситель на подводный.

Как сообщает оперативное командование "Пивдень", замена надводного ракетоносителя на подводный означает, что вдвое уменьшен потенциальный залп "Калибров" - до четырех.

"Вся корабельная группировка оккупантов - десять единиц - маневрирует в ракетобезопасном для себя районе – между юго-восточным побережьем Крыма и Новороссийском", - говорится в сообщении.

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В ОК "Пивдень" добавили, что угроза ракетных ударов сохраняется, а атака дронами-камикадзе – "вполне вероятна".

Российские ракетоносители "Калибров" в Черном море - детали

Враг вывел в Черное море один ракетоноситель, снаряжение которого может достигать восьми "Калибров".

Раньше в Черном море сейчас из-за шторма не было вражеских ракетоносителей, а лишь девять российских кораблей маневрируют вблизи юго-восточного побережья оккупированного Крыма.

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