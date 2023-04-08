В Черном море враг изменил надводный ракетоноситель на подводный.
Как сообщает оперативное командование "Пивдень", замена надводного ракетоносителя на подводный означает, что вдвое уменьшен потенциальный залп "Калибров" - до четырех.
"Вся корабельная группировка оккупантов - десять единиц - маневрирует в ракетобезопасном для себя районе – между юго-восточным побережьем Крыма и Новороссийском", - говорится в сообщении.
В ОК "Пивдень" добавили, что угроза ракетных ударов сохраняется, а атака дронами-камикадзе – "вполне вероятна".
Российские ракетоносители "Калибров" в Черном море - детали
Враг вывел в Черное море один ракетоноситель, снаряжение которого может достигать восьми "Калибров".
Раньше в Черном море сейчас из-за шторма не было вражеских ракетоносителей, а лишь девять российских кораблей маневрируют вблизи юго-восточного побережья оккупированного Крыма.