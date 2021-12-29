Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия откроет контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, если Украина признает вакцину "Спутник V" и справки о вакцинации этим препаратом.

Украина не будет признавать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в обмен на открытие контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга.

"Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на КПВВ наших граждан", - сказала Верещук.

Она подчеркнула, что Украина обеспечит своих граждан "мировыми признанными вакцинами".

"Вопрос о том, чтобы признать "Спутник" или "Спутник Лайт", вообще не стоит", - заявила министр.

Как сообщал УНИАН, ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия откроет контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, если Украина признает вакцину "Спутник V" и справки о вакцинации этим препаратом.

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По его словам, на последнем заседании ТКГ не удалось прийти к согласию относительно открытия всех КПВВ.

"Наши КПВВ уже более года открыты. Открываются ежедневно в 8:00 утра. Осталось лишь пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость нами признать вакцину "Спутник V" в документах, признать документы с печатями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем", - подчеркнул он.