Сегодня российские захватчики совершили очередной циничный обстрел мирных населенных пунктов Харьковской области. В результате атаки два человека погибли, трое получили ранения.
Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, россияне обстреляли село Кучеровка Купянского района.
По его словам, враг попал в жилой дом. "Известно о двух погибших и трех раненых людях" - отметил Ермак.
Ситуация в Харьковской области
Как сообщал УНИАН, Харьковщина подвергается ежедневным обстрелам российских террористов.
В частности, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
В результате обстрелов Купянска получил ранение 31-летний гражданский человек, а в с. Путниково Купянского района были ранены пожилые супруги.
Кроме того, в результате удара управляемой авиабомбой по с. Подолы Купянского района погибла женщина и был тяжело ранен мужчина.
Во многих местах попадания вражеских снарядов возникли масштабные пожары, зафиксированы разрушения и повреждения частных домов и гражданской инфраструктуры обстрелянных населенных пунктов.