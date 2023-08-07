В результате удара по селу Кучеровка погибли два человека, еще трое получили ранения.

Сегодня российские захватчики совершили очередной циничный обстрел мирных населенных пунктов Харьковской области. В результате атаки два человека погибли, трое получили ранения.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, россияне обстреляли село Кучеровка Купянского района.

По его словам, враг попал в жилой дом. "Известно о двух погибших и трех раненых людях" - отметил Ермак.

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Ситуация в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, Харьковщина подвергается ежедневным обстрелам российских террористов.

В частности, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

В результате обстрелов Купянска получил ранение 31-летний гражданский человек, а в с. Путниково Купянского района были ранены пожилые супруги.

Кроме того, в результате удара управляемой авиабомбой по с. Подолы Купянского района погибла женщина и был тяжело ранен мужчина.

Во многих местах попадания вражеских снарядов возникли масштабные пожары, зафиксированы разрушения и повреждения частных домов и гражданской инфраструктуры обстрелянных населенных пунктов.

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