Действия оккупантов могут привести к нарушению систем охлаждения реакторов и не только.

Российские оккупанты разместили свою военную на расстоянии 60 метров от пятого реактора Запорожской АЭС в Энергодаре. Такие действия могут привести к нарушению систем охлаждения реакторов и не только.

Об этом сообщает британская разведка.

Спутниковые снимки от 21 августа свидетельствуют о сохранении усиленного военного присутствия россиян на ЗАЭС. В 60 метрах от пятого реактора оккупанты развернули свои бронетранспортеры.

При этом россияне пытаются скрыть технику, размещая ее под трубами и мостиками на территории станции.

"Россия, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС с пропагандистской целью", – отмечают в британской разведке.

Такие действия оккупантов создают риски для эксплуатации реакторов, нарушения систем их охлаждения, а также повреждения резервного источника питания. Кроме того, в британской разведке не исключают ошибок работников ЗАЭС, работающих под давлением оккупантов.

Как сообщал УНИАН, в августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими же Запорожскую АЭС. Также они сделали на АЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Киев предлагал, чтобы специалисты МАГАТЭ и представители ООН через территорию Украины приехали на АЭС.

23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что опасных выбросов на ЗАЭС не было, но сохраняется 100-процентная опасность.

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