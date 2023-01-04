Эксперт добавил, что ракеты летели в сторону Печерского района столицы.

Во время ракетной атаки 31 декабря Россия могла целится по так называемым "центрам принятия решений" в Киеве.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович на канале "Фейгин Live". По его словам, атака велась в праздничный день, чтобы оказать психологическое давление на население.

"По сакральным датам - понятно. Это просто желание испортить праздник в рамках психологического давления на населения. В этих ударах было кое-что интересное. Первая волна не шла по энергетике. Вопрос: куда она шла? Я лично подозреваю, что они били по центрам принятия решений", - отметил Арестович.

Эксперт добавил, что ракеты летели в сторону Печерского района столицы. К счастью, ПВО сработало отлично и ни одного попадания по центру решений - нет.

"Что как бы не на Банковую это летело... Судя по географии сбитых ракет. Ну, или скажем на Печерск. Ничего в первой волне на энергетику не шло, все - по траектории шло куда-то в те места, где центры принятия решения. Мне интересно, неужели решились? Ни одного попадания по центру решений нет, ПВО отработало отлично", - подчеркнул он.

По его мнению, таким образом россияне хотели посмотреть на реакцию Украины на такие действия.

Ракетный удар 31 декабря

31 декабря 2022 года войска РФ нанесли 31 ракетный и 12 авиационных ударов по Украине, а также совершили более 70 обстрелов из РСЗО.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 пострадали. Госпитализировали 14 человек, шестерым медики оказали помощь на месте.

После массированного ракетного удара днем, Россия запустила по Украине дроны-камикадзе.

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