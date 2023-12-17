Эксперт высказался, начнется ли контрнаступление ВСУ после поставок самолетов.

Как только Украина получит современные западные самолеты, те же американские истребители F-16, их главными задачами будут уничтожение авиации и логистики российских войск.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, отвечая на соответствующий вопрос о передаче самолетов Украине и начнется ли сразу после этого новое контрнаступление ВСУ.

"Никакого контрнаступления завтра бы не было. Так не делается. Их задачей была бы борьба с теми, кто наносит ракетно-бомбовые удары по нашим войскам. Это раз. И второе - нанесения ударов на всю глубину оккупированных территорий с целью разрушения логистики врага", - заявил эксперт.

Жданов уверен, что именно этим займутся украинские летчики, как только ВСУ передадут самолеты.

Истребители F-16 для Украины

Как писал УНИАН, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украине истребители F-16 в краткосрочной перспективе:

"В краткосрочной перспективе мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу, для будущего, мы также делали заказ на будущее для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 год".

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