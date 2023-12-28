По мнению военнослужащего, во время любых попыток атаковать и освобождать территорию Украины от российских оккупантов, украинским защитникам придется пробиваться сквозь эшелонированную оборону врага.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, опираясь на собственный военный опыт, рассказал, почему 2024 год будет более тяжелым для Украины, чего ожидать от врага на линии фронта и как украинские силы могут получить преимущество на поле боя.

"Я уверен, что следующий год действительно будет тяжелый и сложный. Бои будут тяжелые и ситуации будут сложные. Во-первых, дело в том, что в принципе уже есть определенная усталость не только у гражданских, на экономических фронтах, но и у военных тоже бывает усталость. Во-вторых, действительно, враг все это время развивался, не стоял на месте и адаптировался. И все бои, которые ждут нас впереди - это бои за освобождение территорий. Нам надо, безусловно, готовиться к тому, что будет нелегко. Нам сейчас не надо расслабляться и думать, что самое трудное позади", - акцентировал Жорин в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, самое трудное еще впереди.

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"Потому что большая часть территории сейчас оккупирована, у врага на данный момент большое количество сил и резерва, которые у него в доступе, которые он может задействовать. Более того, враг может позволить себе, после того, как мы уничтожим все, что у него есть на сегодняшний день, снова это пополнить. Он это понимает и из понимания этого строит свои планы", - подчеркнул Жорин.

По мнению военнослужащего, во время любых попыток атаковать и освобождать территорию Украины от российских оккупантов, украинским защитникам придется пробиваться сквозь эшелонированную оборону врага.

"Эшелонированная оборона постоянно строится. Инженерно-фортификационные сооружения ежедневно, каждую ночь, каждый час наш враг роет. Закапывается и создает систему обороны, которую нам потом придется пробивать и проходить", - пояснил Жорин.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады отметил, что российские захватчики будут делать абсолютно все, чтобы остановить силы обороны, это будет касаться не только непосредственно линии фронта.

"Как только враг поймет, что на линии боевого столкновения у него слабые позиции, я уверен, что он начнет очень грязное дело с терактами, с ударами по гражданским городам и гражданской инфраструктуре. Мы имеем дело с больным террористом, который будет использовать абсолютно все, в том числе, запрещенные методы", - акцентировал Жорин.

По его словам, сейчас российские оккупационные войска особенно давят на востоке Украины.

"Сейчас по большей части инициатива действительно находится у врага – это правда. Большинство наших подразделений по всей линии находится в обороне, разбивая о свою оборону наступающие подразделения (россиян-УНИАН)", - сказал Жорин.

По мнению заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы переломить направление движения российских оккупационных войск, в частности, на востоке и получить преимущество на поле боя, нужно определиться с приоритетами и сделать ставку на технологии.

"Мы должны для себя понять, что одновременно на все направления наступать нам не получится. Мы не можем принимать участие в гонках по массовости, по количеству техники и личного состава – все это не для нас. Для нас есть исключительно вариант, когда мы выбираем для себя приоритетные направления, концентрируем на них все свои усилия. И обязательным является на сегодняшний день, я считаю, что именно в этом мы можем получить преимущество – это технологичность. Именно за счет современной технологичности, применения роботизированных беспилотных комплексов, развития этой отрасли, развития в армии инициативы в этом направлении, мы абсолютно легко можем вновь получить преимущество на поле боя", - акцентировал Жорин.

Кроме того, заместитель командиру 3-й отдельной штурмовой бригады рассказал, что личный состав их подразделения пополняется не только за счет системы рекрутинга, но и теми, кто был мобилизован.

"Частично мы опираемся на собственную систему рекрутинга, но частично нас обеспечивают централизованно через военкоматы. Это не правда, что в 3-й штурмовой бригаде все люди не мобилизованы. У нас очень много мобилизованных. Среди мобилизованных огромное количество очень хороших, эффективных, качественных людей, которые способны выполнять боевые задачи. Которые могут эффективно заниматься своим делом и подходят для различных абсолютно должностей в армии. В 3-й штурмовой очень много мобилизованных на сегодняшний день, которые показывают результат, в том числе на должностях командиров взводов, отделений, рот", - отметил Жорин.

Война в Украине-ситуация на фронте

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Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции заявил, что в 2024 году Украина поставила перед собой цель выработать миллион FPV-дронов.

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