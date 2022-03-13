Враг пытается продвинуться в направлении Славянска и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье.

Оккупационные войска несут значительные потери, замедлили темпы наступления и на подавляющем большинстве направлений остановлены. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в сообщении о российском вторжении по состоянию на 24:00 12 марта.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины. Проводит действия по восстановлению боеспособности и перегруппировку войск, а также осуществляет подготовку к продолжению наступления на Полесском, Северском, Слободском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение всего времени ведения боевых действий на территории Украины враг встретил неистовое сопротивление и ни на одном из направлений не достиг цели операции.

"Характер действий свидетельствует о неопределенности военного руководства РФ в вопросах стратегических задач и конечной цели так называемой "специальной военной операции", — считают в Генштабе.

Сейчас оккупационные войска несут значительные потери, замедлили темпы наступления, на подавляющем большинстве направлений остановлены, но с целью компенсации потерь оккупанты организовали подготовку дополнительных сил и средств для ведения боевых действий на территории Украины. Враг продолжает уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры.

На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил, хотя военным руководством Беларуси усилена охрана границы с Украиной.

"Сохраняется высокая вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины. Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БпЛА, вероятно, с территории Республики Беларусь", — сказано в сообщении.

На Полесском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Сейчас враг пытается восстановить боеспособность и перегруппировать войска. Российские военные также осуществляют попытки провести разведку и уточнение позиций ВСУ и возможных путей наступления.

Оккупанты продолжают налаживание системы материально-технического обеспечения путем создания ремонтных баз на территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник сосредоточивал усилия на усовершенствовании оперативного построения войск и системы логистического обеспечения группировки.

В то же время, на Слобожанском направлении враг проводил наступательные действия в районе Изюма, в дальнейшем пытается продвинуться в направлении Славянска.

После полученных в районе Харькова потерь оккупанты вывели на территорию РФ (Белгородская область) одну из БТГр 6-й общевойсковой армии для восстановления боеспособности и усиления группировки на указанном направлении за счет ввода в операцию подразделений из состава Северного флота.

На Донецком и Таврическом направлениях противник проводит штурмовые действия и огневые налеты и не оставляет попыток штурма города Мариуполя.

"Российские оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении — захватил восточные окраины и пытается продвинуться дальше. В то же время, противник не отказывается от попыток проведения наступления на Кривой Рог. Успеха не достиг", — рассказали в Генштабе.

По данным военных, пока враг ищет слабые места в обороне украинских защитников, с целью наращивания усилий вводит в операцию резервы из состава воздушно-десантных войск, а на отдельных направлениях пытается удержать ранее занятые рубежи.

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