Существование этих КПП подчеркивает, что российские чиновники на самом деле не считают жителей захваченных территорий своими гражданами.

Россия планирует сохранить контрольно-пропускные пункты между своей и временно оккупированными территориями Украины.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российские "военкоры" отмечают, что эти КПП значительно замедляют поставки боеприпасов оккупантам на передовую в Донецкой области.

"Путин, вероятно, пытается исправить задержки путем расширения штата, чтобы ускорить проверки на пунктах пропуска, и не думает о возможности устранения этих препятствий", - отмечают в ISW.

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Объясняется, что России эти КПП нужны из соображений безопасности. Именно по этой причине были также усилены мероприятия у Керченского моста. Кроме того, КПП будут мешать мужчинам из ВОТ бежать в Россию от принудительной мобилизации.

"Существование этих контрольно-пропускных пунктов еще больше подчеркивает, что российские чиновники не считают жителей оккупированной Украины гражданами России и управляют как оккупационная власть, которой они являются, несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории являются частью России", - считают аналитики.

Ситуация на оккупированных территориях

Российские войска продолжают усиливать террор населения на временно оккупированных территориях. В захваченных районах Запорожской области россияне усилили проверки на блокпостах. В частности, у людей проверяют телефоны на предмет передачи Силам обороны Украины разведывательных данных.

Также было замечено увеличение количества блокпостов и патрулей в Старобельске Луганской области.

Россияне ограничивают возможности перемещаться для всех, кто не хочет брать паспорт РФ.

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