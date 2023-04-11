Российские захватчики усиливают так называемый "контрразведывательный режим" на временно захваченных территориях.

Российские захватчики ограничивают движение таксистов в оккупированном Токмаке Запорожской области и увеличивают количество блокпостов и патрулей в Старобельске Луганской области.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. В частности, российские оккупанты продолжают усиливать "контрразведывательный режим" на временно захваченных территориях.

"В Старобельске Луганской области, и вокруг города, увеличилось количество блокпостов и патрулей", - говорится в сводке.

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Как отмечают в Генштабе, несколько похожая ситуация в городе Токмак Запорожской области.

"Опасаясь утечки информации о местах расположения подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения местным таксистам", - говорится в сводке.

Ситуация на оккупированной территории

Как ранее сообщал УНИАН, в городе Токмак Запорожской области российская оккупационная администрация заявила, что для получения российского паспорта местные жители должны подать не только паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении, но также сдать отпечатки пальцев.

Недавно стало известно, что российские захватчики будут увольнять работников, которые не получили паспорт страны-агрессорки. Свои незаконные действия оккупанты объясняют "новой юрисдикцией"

По данным аналитиков ISW, Россия проводит религиозные чистки и преследует неугодные религиозные организации на оккупированной территории Украины.

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