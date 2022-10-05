По словам эксперта, возвращение посольств в Киев помогло столице Украины стать более защищенной.

В том, что довольно длительное время по Киеву не наносились ракетные удары, есть политическая причина - большинство иностранных посольств уже вернулось в Украину.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в новом выпуске программы "Аргумент" на YouTube-канале УНИАН.

По его словам, количество ракет в РФ уменьшается, количество ракетных ударов тоже уменьшилось, российская авиация вглубь страны уже не залетает с мая 2022 года.

"В Киев вернулись посольства. Осталось Москве попасть ракетой в какого-то гражданина страны-НАТО... Это помогает Киеву в плане защиты", - уверен Жданов.

Вместе с тем, эксперт отметил, что ракеты С-300, которыми Россия кошмарит Харьков, Николаев не угрожают Киеву, потому что они не достанут по дальности - максимальная дальность этих ракет до 200 км. Но все города, которые попадают в это расстояние от белорусской границы - под угрозой.

Как сообщал УНИАН, ночью российские оккупанты атаковали Белую Церковь на Киевщине дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки на объектах инфраструктуры возникли пожары.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович выражал сомнение, что Россия решится на нанесение новых ударов по Киеву.

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