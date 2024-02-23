На временно захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности. Недавно ЗАЭС снова была в шаге от блэкаута: работала только одна линия питания. В то же время в Запорожской области российская армия готовится к новому наступлению.

"Недавно ЗАЭС снова была в шаге от блэкаута: работала только одна линия питания"

В целом ситуация не меняется - станция находится в критическом состоянии. Недавно там были разрушены линии электропередач, которые питают инфраструктуру ЗАЭС, используются для собственных нужд - что важно для обеспечения безопасности станции - там есть определенное оборудование, которое обеспечивает безопасность реакторов, отработанного ядерного топлива и т.д.

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Из шести блоков на ЗАЭС пять сейчас находятся в состоянии холодного останова. Это наиболее безопасное состояние. Один блок - в горячем останове, и это неправильно. Наша инспекция дала указание, чтобы все шесть блоков были выведены в холодный останов, но почему-то гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси это не беспокоит.

Между тем россияне намеренно не ставят шестой блок в холодный останов. Их цели понятны - они хотят все время держать станцию в напряжении, чтобы, в случае необходимости, перевести ее, скажем так, в состояние "боевой готовности", то есть в аварийное состояние. Поэтому этот блок и держат в состоянии горячего останова.

"Россияне намеренно не ставят шестой блок в холодный останов. Их цели ясны - они хотят все время держать станцию в напряжении"

Также на ЗАЭС есть проблемы с персоналом, его там не хватает. А тот работающий персонал все время находится под большим психологическим давлением, в ненормальных условиях. Поэтому люди не могут выполнять все свои функции надежно. При этом, завезенный из России персонал не ориентируется, не знает инженерных особенностей станции. Поэтому риски на станции высоки постоянно.

Еще один момент - почему-то господин Гросси одобрил решение о перезагрузке топлива из реакторной зоны в зону выдержки отработавшего топлива. Это опасная в данной ситуации операция. Станция нормально не работает уже почти два года, и хотя сроки пребывания этого топлива в активной зоне реактора закончились, но было бы безопаснее, если бы оно там продолжало находиться, чем сейчас его перегружать.

Поэтому мы видим ситуацию, когда, с одной стороны, ЗАЭС находится в оккупации, там размещена российская военная техника, российские военные, психологическое давление не позволяет персоналу нормально работать. С другой стороны, мы видим, что господин Гросси обнимается с оккупантами, одобряет какие-то непонятные решения, то есть, по сути, легализует работу захватчиков на станции. При этом, инспекторов МАГАТЭ не пускают на многие объекты на станции.

"Господин Гросси обнимается с оккупантами, одобряет какие-то непонятные решения, то есть, по сути, легализует работу захватчиков на станции"

И все это - очень опасно. Хотя МАГАТЭ и пытается что-то инспектировать, но его действия ничего, кроме вреда, не приносят. Фактически, с молчаливого согласия МАГАТЭ, происходит легализация пребывания на ЗАЭС российских террористов.

Что касается линии питания, россияне намеренно ее повреждают, чтобы создавать опасную ситуацию, шантажировать этим мир. То же самое касается пребывания одного из блоков в состоянии горячего останова.

Но по состоянию на сегодня я не вижу предпосылок для того, что они хотят именно сейчас создать аварию. Они просто прибегают к очередному шантажу, чтобы запугать и Украину, и мир. Это такое старое Кгбшное типичное поведение. И это такое же запугивание, как информация о том, что собираются разместить ядерное оружие в космосе. Этакий, на мой взгляд, блеф.

"Могут ли повлиять на ситуацию на ЗАЭС нынешние атаки врага? Не думаю. Когда россияне наступают, это никак не влияет"

Но, несмотря на это, ситуация на станции чрезвычайно опасна, и с каждым месяцем опасность возрастает. При этом, на мой взгляд, мир неадекватно реагирует на такую опасную ситуацию. К сожалению, не применяются все рычаги влияния, в частности, санкции против "Росатома" - он стабильно работает и поставляет ядерное топливо.

Могут ли повлиять на ситуацию на ЗАЭС нынешние атаки врага? Не думаю. Когда россияне наступают, это никак не влияет. Стацию они держат именно для того, чтобы шантажировать мир в случае, если будут наступать украинские военные.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова