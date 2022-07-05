Речь о технике и личном составе 80-й арктической мотострелковой бригады.

Россия отвела часть войск от границы с Финляндией. Речь идет о личном составе и технике 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады. Мощности подразделения могли отправить на войну против Украины.

Соответствующей информацией поделилось издание Yle, которое проанализировало спутниковые снимки российской воинской части в поселке Алакуртти Мурманской области. Именно там базируется 80-я бригада.

Фото со спутника подтверждает, что с середины мая из воинской части вывезли более ста единиц техники, включая десятки бронетранспортеров. Вместе с ними уехала треть или половина личного состава подразделения численностью 2 тысячи человек. Обычно бригады в РФ насчитывают в два раза больше бойцов, но "арктическая" стала исключением.

"Очень вероятно, что их отослали поездом в Украину", — сообщил военный эксперт Марко Эклунд.

По мнению аналитика, отправка солдат из Алакуртти в нашу страну свидетельствует о том, что Россия пытается перебрасывать новые войска на фронт. При этом в тылу РФ не афиширует информацию о пополнении своей группировки в Украине.

Напомним, после того как появилась информация о потенциальном вступлении Финляндии в НАТО, Россия направила технику к границам государства. А в начале мая вертолет РФ нарушил воздушное пространство скандинавской страны.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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