Она отметила, что Россия использует любой момент для того, чтобы собраться с силами, перегруппировать войска и продолжить наступление.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что Россия не оставляет планов захватить всю территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга.

"Ключевой целью Российской Федерации было и является захватить всю территорию Украины. Россия собиралась сделать это быстро. Но путинский блицкриг провалился. Тем не менее Россия не оставляет своих планов продолжить эту войну за всю территорию Украины. По состоянию на сегодня Россия пытается остановиться на каких-то меньших целях для того, чтобы показать какой-то результат", - отметила Маляр.

Она добавила, что Россия использует любой момент для того, чтобы собраться с силами, перегруппировать войска и продолжить наступление.

"На сегодня мы видим, что усиливается разведка Российской Федерации. Мы видим, что Россия меняет свои планы: если в первые дни войны они точно знали, куда они движутся и с какой целью, то сегодня они вынуждены корректировать свои планы в краткосрочной перспективе. То есть это буквально несколько дней, а не недели или месяцы", - сказала представительница министерства.

Маляр отметила, что на сегодня цель России в краткосрочной перспективе – это географические границы Донецкой и Луганской областей.

"Идут тяжелые бои за Мариуполь... На сегодня в опасности весь восток Украины, потому что это является следующей целью. Но конечно Россия не оставляет планы захватить всю территорию Украины. О таких планах свидетельствует немало фактов", - подчеркнула заместитель министра.

Она привела пример, что Россия свои войска, подразделения, которые выводит из Украины, затем укрепляет, пополняет личный состав, восстанавливает утраченную технику и накапливает вдоль государственной границы, "очевидно, планируя ее использовать".

"Кроме того, на сегодня военные подразделения Российской Федерации концентрируются на востоке. И тоже, очевидно, идет подготовка к наступательным действиям", - отметила Маляр.

Чиновник также напомнила, что Россия втягивает в свои преступления другие страны.

"На сегодня используется территория Беларуси, на сегодня белорусские войска находятся в боевой готовности и есть риски того, что они тоже могут быть использованы для агрессии. Кроме того, мы видим признаки подготовки и на территории так называемой непризнанной Приднестровской республики, на территории Молдовы... Там готовят Тирасполь к приему самолетов", - сказала Маляр.

По Беларуси она также отметила, что по некоторым данным, туда через воздушные пути в ближайшее время могут быть переброшены определенные российские подразделения.

На вопрос о возможности введения в Украину белорусских войск, Маляр отметила: "Беларусь полностью используется сейчас Российской Федерацией для ведения агрессивных действий против Украины. Но что касается личного состава военных Беларуси – там есть сложная история. Скорее всего, Лукашенко опасается, что не все военные, а большая часть, откажутся выполнять этот приказ. Настроения белорусской армии, по нашим данным, отличаются от настроений российской армии. Мы имели даже факты выхода с контактами на нас с запросами, каким образом, вдруг что, они смогут сдаться в плен".

Так, по ее словам, это обстоятельство может сдерживать Лукашенко. "Но мы рассматриваем по состоянию на сейчас все сценарии", - подытожила Маляр.

Кроме того, она отметила, что в Черном море наблюдаются корабли-носители ракет.

"Угроза ракетного обстрела с Черного моря сохраняется на сегодня... Носители крылатых ракет типа "Калибр" в Черном море", - констатировала замминистра.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании назвали основное направление деятельности России в Украине и рассказали о проблемах российской армии.

Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны Великобритании.

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