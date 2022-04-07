Минобороны Великобритании оценило ситуацию на фронте / фото УНИАН, Арсен Петров

Основным направлением деятельности России сейчас является развитие наступательных операций на востоке Украины.

Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны Великобритании

Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии контроля над Донбассом.

В Минобороны считают, что удары оккупантов по объектам инфраструктуры в Украине, скорее всего, направлены на то, чтобы снизить способность ВСУ пополнять запасы. Также таким образом Россия хочет усилить давление на украинское правительство.

"Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами морального духа и нехваткой припасов и личного состава", - отмечают в разведке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты готовятся реализовать свои больные амбиции на Донбассе. 

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