С помощью ударов по объектам инфраструктуры Россия хочет усилить давление на правительство.

Основным направлением деятельности России сейчас является развитие наступательных операций на востоке Украины.

Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны Великобритании.

Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии контроля над Донбассом.

В Минобороны считают, что удары оккупантов по объектам инфраструктуры в Украине, скорее всего, направлены на то, чтобы снизить способность ВСУ пополнять запасы. Также таким образом Россия хочет усилить давление на украинское правительство.

"Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами морального духа и нехваткой припасов и личного состава", - отмечают в разведке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты готовятся реализовать свои больные амбиции на Донбассе.

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