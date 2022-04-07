Основным направлением деятельности России сейчас является развитие наступательных операций на востоке Украины.
Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны Великобритании.
Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии контроля над Донбассом.
В Минобороны считают, что удары оккупантов по объектам инфраструктуры в Украине, скорее всего, направлены на то, чтобы снизить способность ВСУ пополнять запасы. Также таким образом Россия хочет усилить давление на украинское правительство.
"Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами морального духа и нехваткой припасов и личного состава", - отмечают в разведке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты готовятся реализовать свои больные амбиции на Донбассе.