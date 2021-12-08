Предполагаемые силы, в случае полной мобилизации, будут включать примерно 100 батальонных тактических групп или почти все сухопутные войска, базирующиеся на запад от Урала.

Российская Федерация может накопить у границ Украины вдвое больше своих войск, чем прошлой весной.

Об этом говорится в заявлении заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд 7 декабря, стенограмма которой размещена на сайте комитета Сената США по иностранным делам.

Заместитель государственного секретаря США отметила, что в течение последних шести недель Россия активизировала планирование для потенциальных дальнейших военных действий в Украине, разместив до 100 тысяч войск вокруг Восточной Украины, северных границ, а также на юге на оккупированном Крымском полуострове.

По ее словам, планы России и размещение оборудования около границы еще включают средства для дестабилизации Украины изнутри и проведения агрессивных информационных операций для подрыва украинской стабильности и социальной сплоченности, чтобы в итоге возложить вину за любую потенциальную эскалацию на Киев и страны НАТО.

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"Российские военные и разведывательные службы продолжают развивать потенциал к решительным действиям в Украине, если получат такой приказ, потенциально в начале 2022 года. Предполагаемые силы, в случае полной мобилизации, будут вдвое больше того, что мы видели прошлой весной, включая примерно 100 батальонных тактических групп или почти все сухопутные войска, приведенные в готовность, которые базируются на запад от Урала", - говорится в заявлении Нуланд.

В то же время она сказала, что еще неизвестно, принял ли Путин решение напасть на Украину или свергнуть украинское правительство. "Но мы знаем, что он укрепляет способности, чтобы это сделать", - сказала Нуланд.

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Читайте такжеЛовушки боевиков: СМИ узнали, как на Донбассе враг использовал флаги Украины (видео)Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Виталий Саенко