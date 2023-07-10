Сейчас у россиян на Луганщине, говорит Коваленко, наиболее подготовленная группа.

Сейчас огромное внимание приковано к Запорожскому направлению, где ВСУ пошли в контрнаступление, но аналитики утверждают, что Россия накопила большое количество своих военных и техники на Купянском направлении.

У военного эксперта Александра Коваленко в эфире 1+1 спросили, может ли Россия разыграть такую игру: попытаться пойти в наступление на Купянском направлении, чтобы оттянуть наши силы с юга.

"Да, я это даже называю имитацией большого наступления. Почему именно так? Фактически после того, как россияне бежали из Харьковской области, они разместились по линии Кременная-Сватово-Троицкое. То есть по трассе, это главная логистическая артерия, которая обеспечивает эту группу войск. находясь там, оккупанты планировали до 24 февраля 2023 года начать крупное наступление в направлении Кременная-Лиман, Сватовско-Купянское направление и т.д., выйти фактически к левому берегу реки Оскол", - поясняет эксперт.

Но, продолжил он, несмотря на все планы, у захватчиков ничего не получилось. Сейчас у россиян на Луганщине, говорит Коваленко, наиболее подготовленная группа, наиболее насыщенная по количеству техники, личного состава.

"Но, с другой стороны, у них (оккупантов, - УНИАН.) там примерно 50 тысяч личного состава, в батальонно-тактических группах это где-то примерно 62-63. У них 650 единиц боевых бронированных машин, в то время, как такое количество войск должно иметь для полноценного своего функционала в наступлении более 1800 ББМ. Полный некомплект!" - заключает военный эксперт.

То есть захватчики могут наступать, но не могут такой комплектацией захватить большую территорию, большой город.

Ситуация на Бахмутском направлении сегодня

По состоянию на понедельник, 10 июля, Силы обороны деоккупировали 24 квадратных километра на Бахмутском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ.

Сейчас защитники закрепляются на новых рубежах и бьют по позициям россиян из артиллерии.

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