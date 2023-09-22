Российская пропаганда усердно работает над созданием видимости "широкой международной поддержки" псевдореферендумов.

Русская пропаганда все делает для видимости "широкой международной поддержки". А Кремль втягивает в преступную деятельность отдельных граждан иностранных государств, которые по идеологическим или другим соображениям соглашаются участвовать в откровенном фарсе: восхвалять "российскую демократию", ругать "украинских нацистов" и "западных империалистов" и "не замечать" оккупации. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В ведомстве напомнили, что так называемые "иностранные наблюдатели" сыграли особую роль в позорной "легитимизации" псевдореферендумов 2014 года. Апеллируя к их участию, Кремль говорил о соответствии "плебисцитов" международным нормам и стандартам, убеждал россиян в том, что за рубежом у России есть много друзей среди политиков, журналистов и интеллектуалов.

"Сколько стоит эта "дружба" российская пропаганда предпочитала никогда не вспоминать. В сентябре 2022-го россияне задействовали те же технологии во время псевдореферендумов уже в четырех областях Украины. За год спектакль был повторен: на этот раз в виде фейковых местных "выборов", синхронизированных с российским "единым днем" голосования", - говорится в сообщении.

Видео дня

По словам председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, из полусотни иностранцев, которые вызвались на роль "наблюдателей", более 30 работали в так называемых "новых регионах" ‒ оккупированных территориях материковой Украины.

Наибольшую группу составляют граждане европейских стран-21.15 из них являются гражданами государств Европейского Союза. Также оккупированные территории Украины незаконно посетили трое граждан США, шесть человек из стран Латинской Америки, трое из африканских и трое – из азиатских государств.

Кто эти люди

В российской пропаганде эти лица фигурируют едва ли как не официальные представители государств, гражданами которых они являются. Ни одно правительство и ни одна авторитетная международная организация, специализирующаяся на наблюдении за выборами, не делегировали на псевдовыборы никого. Большинство иностранцев (21 из 33) в качестве" международных экспертов " запросила Общественная палата РФ. Роль экспертов сводилась к посещению участков для "голосования", участию в записях пропагандистских телесюжетов и пресс-конференциях с заявлениями об "отсутствии нарушений", "прозрачности процесса" и "абсолютной легитимности" фейковых "выборов" и прошлогодних псевдореферендумов.

Иностранных граждан, вовлеченных в псевдовыборы, можно разделить на несколько групп. Среди них есть лица, непосредственно вовлеченные в создание пропагандистского контента. Часть из них позиционируют себя как независимых блогеров или журналистов, часть ‒ являются сотрудниками российских медиа или администраторами сайтов, аффилированных с Кремлем. В отдельные группы можно выделить политиков крайне правого и левого толка, лиц, связанных со структурой Евгения Пригожина "Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества" (AFRIC) и других агентов российского влияния.

Россия пытается узаконить захваченные территории путем "референдумов"

Фейковые "референдумы" о присоединении к России временно оккупированных территорий Украины с 23 по 27 сентября 2022 года проходили под дулами автоматов, без международных наблюдателей и имели признаки фальсификации.

В связи с чем не было принято ни украинскими властями, ни демократическим сообществом. Такую же схему Москва использовала во время оккупации украинского полуострова Крым с целью внутренней легализации своего преступления.

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