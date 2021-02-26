По словам министра обороны, существует возможность возникновения военной угрозы для Украины с севера, где РФ и Беларусь планируют провести широкомасштабные военные учения в 2021 году.

Россия ведет подготовку к размещению в Автономной Республике Крым ядерного оружия.

Об этом говорится в сообщении министра обороны Украины Андрея Тарана на сайте ведомства.

По его словам, последние семь лет в Крыму происходит "оккупация-милитаризация-изоляция". При этом министр отметил, что с 2014 года во временно оккупированном Россией Крыму создана межвидовая группировка войск, в составе которой входят новосформированный 22-й армейский корпус (Симферополь) и две новые дивизии 4-й армии ВВС и противовоздушной обороны (27-я смешанная авиационная дивизия и 31-я дивизия противовоздушной обороны). Также вдвое увеличено количество боевых кораблей и катеров Черноморского флота. Численность российских военнослужащих на полуострове возросла почти в 1,5 раза, до около 33 тысяч человек.

"Превращение Крымского полуострова в военную базу является угрозой не только для Украины, но и для всех стран Черноморского бассейна, и, наконец, и для всего цивилизованного мира. Москва открыто демонстрирует готовность продвигать свои интересы с применением военной силы. Во время мероприятий оперативной и боевой подготовки российские войска постоянно отрабатывают элементы ведения наступательной операции на земле, в воздухе и на море", - говорится в сообщении.

В то же время, кроме Крыма, существует возможность возникновения военной угрозы для Украины и с севера, где Российская Федерация и Республика Беларусь планируют провести широкомасштабные военные учения в 2021 году («Запад-2021»). "Сейчас мы тщательно отслеживаем ситуацию на том направлении", - отметил Таран.

Также он добавил, что Россия с 2014 года не прекращает наращивать боевой потенциал группировки войск на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины. "За это время в войсках Западного и Южного военных округов созданы две общевойсковые армии - 20-я со штабом в Воронеже и 8-я со штабом в Новочеркасске (Ростовская область). На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Кремль создал и содержит 1-й и 2-й армейские корпуса штатной численностью около 35 тысяч военнослужащих", - сообщил министр.

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Он отметил, что в целом вблизи границы Украины Россия развернула группировки войск общей численностью более 86 тысяч человек. "В приоритетном порядке они оснащаются новейшими и модернизированными образцами вооружения и военной техники, в частности: оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", реактивными системами залпового огня "Торнадо", тяжелыми огнеметными системами типа ТОС-1, многофункциональными истребителями и фронтовыми бомбардировщиками, надводными кораблями и подводными лодками с крылатыми ракетами морского базирования", - добавил министр.

Таран отметил, что Украина трезво оценивает угрозы Российской Федерации. "Мы вынесли и усвоили уроки семилетней давности. Наши Вооруженные силы образца 2014-го и 2021-го - это две разные армии. Мы сильнее и увереннее", - добавил он. При этом есть необходимость коллективной евроатлантической обороны, частью которой стремится стать Украина.

"Наши друзья и партнеры твердо знают: Крым - это Украина. Напомним об этом и врагам", - сказал Таран.

Аннексия Крыма

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Президент Владимир Зеленский учредил 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

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Автор: Надя Пришляк