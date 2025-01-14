Авиаэксперт Криволап считает, что с улучшением видимости россияне будут наносить удары.

Россия была готова нанести очередной масштабный удар по территории Украины, но процесс сорвался. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

Как рассказал эксперт, удар по нефтебазе в Энгельсе повлиял на планы России по подготовке к ударам по Украине. Кроме этого были поражены и другие объекты на территории РФ.

"Россияне были готовы давно, потому что они накопили запас и как минимум 9 самолетов ко второму января были зафаршированы ракетами Х-101. Мы знаем, что у россиян такая возможность есть. Интересно то, что сообщают, что количество "Шахедов" в последние дни увеличилось, но в целом, если брать статистику месячную, то они сейчас отстают от графиков, которые у них были в ноябре и в декабре", - отметил Криволап.

Видео дня

Эксперт напомнил, что российским ракетам Х-101 необходима видимость во время полета, именно поэтому россияне не запускают их ночью. Криволап считает, что с улучшением видимости россияне будут наносить удары.

Атаки РФ по Украине

3 января 2025 года армия РФ обстреляла Чернигов. Оккупанты осуществили групповой ракетный удар. По предварительным данным, в результате атаки получили разрушения два частных дома.

Впоследствии стало известно, что оккупанты убили мужчину 1952 года рождения, еще четыре человека получили ранения.

По данным Воздушных сил ВСУ, начиная с 12:00, россияне выпустили по Украине и контролируемой Силами обороны территории Курщины 11 ракет и 32 дрона-камикадзе типа "Shahed". По состоянию на 20:00 было сбито три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 13 вражеских БпЛА. Еще 19 дронов-имитаторов локально потеряны.

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