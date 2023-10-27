Пребывайте в укрытиях.

Днем в пятницу, 27 октября, российские захватнические войска запустили ракеты по Украине. Об этом сообщают в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 14:26 они предупреждали, что для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей существует угроза применения баллистического вооружения. Через полчаса военные предупредили о ракетной опасности для Запорожской и Днепропетровской областей, она связана с активностью тактической авиации РФ на восточном и юго-восточном направлениях.

Уже в 15:27 военные зафиксировали несколько ракет в Николаевской области, впоследствии о ракетной опасности объявили в Черкасской и Полтавской областях.

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Обновлено в 15: 55: Для Днепропетровской и Запорожской областей вновь объявили о ракетной опасности.

Обновлено в 15: 45: Отбой угроз по областям.

Обновлено в 15:33: Ракеты в Кировоградской и Николаевской областях. Кропивницкий - в укрытия, призывают Воздушные силы.

Удары РФ по Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские захватчики запустили две волны беспилотных летательных аппаратов по югу Украины.

В Силах обороне утром сообщили, что всего оккупанты выпустили шесть дронов, украинской противовоздушной обороне удалось сбить пять из них. Произошло попадание в инфраструктурный объект, на месте начался пожар.

Также ночью Россия нанесла ракетный удар по зданию пожарной части в Изюме Харьковской области, пострадали 8 спасателей.

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