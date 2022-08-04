РоссСМИ заявили, что центр Донецка обстрелян впервые за все 8 лет конфликта.

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" заявило, что центр Донецка был обстрелян впервые за 8 лет.

Как сообщило российское СМИ, утром в четверг, 4 августа, якобы был нанесен удар по драмтеатру в Донецке, есть жертвы. В обстреле пропагандисты обвинили Украину.

В момент, когда якобы был нанесен удар, в драмтеатре проходит прощание с Ольгой "Корсой" Качурой, бывшей сотрудницей силовых структур, предавшей Украину и вступившей на службу в "ДНР". О ликвидации Качуры, имевшей звание "полковника ДНР" и командовавшей дивизионом реактивных систем залпового огня боевиков стало известно днем ранее.

В многочисленных сообщениях об обстреле пропагандисты, в частности, развенчали собственный миф о том, что Украина 8 лет бомбила Донецк, заявив, что это первый "прилет" в центр города.

"Район театра оперы и балета и гостиницы "Донбасс Палас" в центре Донецка обстрелян впервые за все 8 лет конфликта, передаёт корреспондент РИА Новости", - пишет агентство.

После публикации пользователи соцсетей начали массово спрашивать: "А как же 8 лет бомбили Донбасс? Или до центра не долетало?", "Где ж те бомбежки на протяжении 8 лет?", "А где вы были 8 лет?".

Напомним, после признания Россией "ЛНР" и "ДНР" накануне полномасштабного вторжения в Украину российский президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил:

"Я принял решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защитить людей, которые в течение 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Тогда же в сети начали появляться однотипные сообщения о том, что якобы Украина начала бомбить Донбасс 8 лет назад. Аналогичные утверждения озвучивали российские звезды (Николай Басков, Тина Канделаки, Маша Малиновская и многие другие), оправдывая вторжение в Украину.

Отметим, до самого начала вторжения РФ в 2022 году интенсивность боевых действий в Донбассе постоянно снижалась. За весь 2021 год в Донбассе погибли 36 мирных жителей, большинство — от мин и неосторожного обращения с неразорвавшимися снарядами. С середины июня 2022 года взрывы случаются в Донецке постоянно.

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