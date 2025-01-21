На местах "прилетов" возникли пожары.

Вечером во вторник, 21 января, российские оккупационные войска массированно атаковали Николаев дронами-камикадзе типа "Shahed".

В 22:38 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в направлении города летят российские беспилотные летательные аппараты. Местные жители сообщили, что в Николаеве прозвучала серия взрывов.

Впоследствии начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что оккупанты запустили по городу семь ударных дронов типа "Shahed". В результате атаки повреждены многоквартирные дома, в городе возникли пожары. Пока о пострадавших не сообщалось.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич написал в Telegram, что на места "прилетов" выехали работники коммунальных служб:

"К сожалению, есть повреждения по городу. Будем приступать к ликвидации последствий".

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