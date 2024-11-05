Враг попал по объекту инфраструктуры.

В результате вражеской атаки по Запорожью погибли шесть человек, еще девять ранены. Об этом проинформировал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Около десяти утра чиновник сообщил, что россияне нанесли удар по Запорожью, попав по объекту инфраструктуры.

Тогда Федоров отмечал, что, по предварительной информации, ранены два человека.

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Позже он заявил, что в результате атаки шесть человек погибли, девять ранены. На месте попадания произошел пожар.

По его данным, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Подготовка РФ к вероятному наступлению на Запорожском направлении

Россия, вероятно, готовится к наступательным действиям на Запорожском направлении.

По данным военного аналитика, ветерана российско-украинской войны, майора запаса НГУ Алексея Гетьмана, в районе Гуляйполя в сторону Орехова россияне сосредоточили значительное количество живой силы и техники. По его мнению, в связи с этим можно ожидать попыток наступательных действий на этом направлении.

О риске наступления российских окупантов на Запорожье ранее заявлял и военный эксперт Иван Ступак. По его словам, Силы обороны Украины, находящиеся на Запорожском направлении, уже несколько месяцев ожидают, что "что-то должно начаться".

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