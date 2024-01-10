Россияне не отказались от своих захватнических целей и работают волнами.

На Купянском направлении Силы обороны нанесли тяжелые потери врагу. Зато оккупанты снизили интенсивность своих атак.

Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявила майор, начальник службы связей с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Надежда Замрига.

"Бригада находится на Купянском направлении. Враг несколько уменьшил количество атак, но не оставил своих намерений. Такую ситуацию мы уже наблюдали. Захватчики работают волнами, подтягивая резервы. Когда количество вражеских атак свыше 10-15, то противник пытается найти слабые места. Вражеская пехота сует, идет тяжелая и автомобильная техника, подвозя БК и харчи. Когда россияне несут потери, получив по зубам, то они не забирают своих погибших и раненых. Отходят на свои позиции, и несколько дней имеем количество атак менее 10. Сейчас такой период", - отметила Замрига.

Представительница бригады также добавила, что на Купянском направлении россияне понесли значительные потери, особенно в живой силе. Противник пытается пополнить запасы человеческого ресурса. В основном это мобилизованные, которые недавно отбывали наказание в местах лишения свободы. В бригаде ожидают, что вскоре увеличится количество атак со стороны врага.

Война в Украине - последние новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Горячее всего было на Марьинском и Авдеевском направлениях.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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