Россияне испытывают острый дефицит техники, отметил обозреватель.

Всего за месяц российские войска на поле боев в Украине потеряли 439 танков. Военно-политический эксперт объяснил, с чем связаны такие рекордные потери РФ.

"Это рекордный показатель за весь период полномасштабного вторжения в Украину. Даже в начале марте 2022 года не было таких потерь у них по танкам. С чем это связано? Как бы это странно не звучало - с общим дефицитом техники", - отметил эксперт.

По его словам, из-за этого дефицита россияне используют танки в несвойственных для них целях.

"Дело в том, что когда осуществляются наступательные действия, то в первом эшелоне не танки используются, а ББМ. Должен быть микс: один танк на три ББМ. Примерно такое соотношение. На сегодняшний день у россиян танки используются как угодно, но не по своему прямому назначению (огневая поддержка пехоты). Их используют как артиллерию - имитацию самоходных артиллерийских установок из-за нехватки артиллерии; их используют как ББМ, хотя это вообще не их функционал; их выставляют в первый эшелон во время атак", - рассказал Коваленко.

Он считает, что по мере того, как у войск РФ уменьшается количество ББМ, увеличивается и количество потерь среди танков, которыми они их пытаются заменить.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составляют около 299 тысяч 80 (+660 за сутки) человек.

Кроме того, российских танков было уничтожено 5 тыс. 175 единиц, боевых бронированных машин - 9 тыс. 758, артиллерийских систем - 7 тыс. 188, реактивных систем залпового огня - 834.

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