Оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской области и обстреливают эвакуационные колонны.

Русские сформировали два отряда боевых кораблей, чтобы укрепиться на острове Змеином и атаковать с моря.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", штормовая погода Черного моря заставляет вражеские корабли укрываться ближе к пунктам базирования во временно оккупированном Крыму.

"Тем не менее, 2 корабли – носители крылатых ракет – продолжают держать угрозу ракетных ударов высоко вероятной, как и береговые ракетные комплексы, и стратегическая авиация противника", - говорится в сообщении.

В целом ситуация в зоне ответственности ОК "Юг" остается стабильно напряженной.

Согласно сообщению, оккупанты не ведут активных наступательных действий на линии соприкосновения, готовят дополнительные рубежи обороны и получают существенное влияние на морально-психологическое состояние из-за успехов и продвижения украинских войск на востоке.

"На Николаевщине продолжаются обстрелы населенных пунктов с мирными жителями. В областном центре относительно спокойно. На Херсонщине враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины, но местные уже очень хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались", - отмечает командование.

В ОК добавили, что, учитывая критическую ситуацию в селах, которые граничат с соседними регионами, разрушены дома, заминированы дороги, мосты и поля, люди стараются уехать как можно дальше. Но оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской области и обстреливают эвакуационные колонны.

Напомним, по данным украинской военной разведки, Россия хочет закрепиться на острове Змеиный, чтобы доминировать в части Черного моря.

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