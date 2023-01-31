Есть вероятность, что Россия продолжит достигать локальных успехов в Донецкой области.

Российские захватчики перешли к согласованному штурму Угледара и, вероятно, планируют продвигаться на новом направлении в Донецкой области.

К таким выводам пришли в британской разведке, информирует Министерство обороны Великобритании.

Разведчики отмечают, что за последние три дня Россия, вероятно, превратила свои зондирующие атаки вокруг городов Павловка и Угледар в более согласованный штурм.

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"Населенные пункты расположены в 50 км к юго-западу от Донецка, и Россия неудачно штурмовала этот же район в ноябре 2022 года с использованием 155-й бригады морской пехоты. Подразделения 155-й есть и в составе сил (численность – по меньшей мере бригада), которые, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров через небольшую реку Кашлагач, которая обозначала линию фронта в течение нескольких месяцев", – говорится в сообщении.

Британские разведчики сообщают, что российское командование, вероятно, нацелено разработать новое направление продвижения в сторону контролируемых Украиной районов Донецкой области и отвлечь украинские силы от Бахмутского сектора.

"Есть реалистичная вероятность того, что Россия продолжит достигать локальных успехов в этом секторе. Однако маловероятно, что у России есть достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы достичь значительного оперативного прорыва", – говорится в сообщении.

Штурм Угледара

В течение последних дней россияне сразу с нескольких направлений атакуют Угледар, здесь с новой силой вспыхнули жесткие круглосуточные противостояния. Оккупанты бросают в бой резервы техники и живой силы, наносят удары из ствольной и реактивной артиллерии.

По словам представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, россияне уже несколько месяцев подряд предпринимают попытки прорвать там нашу оборону.

За сутки 27-28 января оккупанты нанесли почти 300 ударов различными системами залпового огня и артиллерией в направлении Угледара, провели 34 штурма.

31 января Генштаб в утренней сводке сообщил, что украинские силы обороны отбили атаки войск РФ около 13 населенных пунктов на востоке страны, в частности, Угледара.

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