Командирами вновь прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей.

Для усиления российской армии на оккупированную Донетчину прибыло подкрепление из 500 мобилизованных уголовных преступников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

"По имеющейся информации, на усиление российской армии, воюющей на временно оккупированной территории Донецкой области, прибыло подкрепление из пятиста отмобилизованных уголовных преступников. Командирами вновь прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей", - говорится в сводке.

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Отмечается, что командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.

Война в Украине: как РФ пытается компенсировать свои неудачи и бросает на фронт преступников

В сентябре стало известно, что в РФ готовы начать вербовка осужденных "в обмен на помилование и компенсацию". Впоследствии стало известно, что страна-агрессор отправляет на войну против Украины воров.

Основатель ЧВК "Вагнера" савербував на войну против Украины даже маньяка-каннибала. Пригожин вербует убийц, воров и насильников из тюрем.

Но несмотря на все попытки РФ компенсировать потери, у страны-агрессора ничего не получается. Известно, что за минувшие сутки украинские войска поразили 20 районов сосредоточения врага и сбили более 20 БПЛА. Кроме этого, вчера ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 9 населенных пунктов.

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