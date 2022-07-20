Министр обороны Украины Алексей Резников призвал производителей оружия стран-партнеров протестировать ее на поле боя.
Такое заявление он сделал в ходе беседы, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
"Я считаю, что для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, а мы закончим работу и у вас будет новая информация", – сказал министр.
По его словам, сейчас территория Украины является "полигоном", на котором тестируется большое количество оружия.
"Россияне имеют интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также современное оборудование. Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага", - подчеркнул Резников.
Ранее министр обороны Украины заявил, что Украина нуждается в не менее 100 ракетных артиллерийских систем HIMARS и M270 для эффективной контратаки и перелома в войне.
Также сообщалось, что Украина вскоре получит дополнительную партию самоходных артиллерийских установок Caesar от Франции.
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