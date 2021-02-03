При этом Украина не знает, сколько государственного и коммунального имущества находится в ОРДЛО.

Вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников рассказал об имущественном ущербе от оккупации Россией части Донбасса.

Об этом говорится в интервью Lb.ua.

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"По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли около 120 миллиардов имущественных убытков, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона надо будет около 22 миллиардов долларов. Это все приблизительные цифры, но то, что они колоссальные – факт", – ответил Резников.

При этом, отмечает вице-премьер, в Украине не знают, сколько государственного и коммунального имущества находится на оккупированной части Донбасса и какова сумма убытков от его отчуждения, не говоря уже о частном имуществе.

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Автор: УНИАН