Президент требует систематического внедрения на практике технических решений, в которых нуждается фронт.

Вопрос обеспечения Сил обороны Украины оружием против вражеских дронов обсуждался на отдельном совещании, которое провел президент Владимир Зеленский. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Провел совещание с правительством, военными и ОПК, чтобы дать нашим воинам новое, современное оружие против вражеских разведывательных дронов. "Орлан" или ZALA над линией фронта - это глаза для российской артиллерии и ударных БПЛА. В Украине есть решение, как их ослепить. Надо внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения", - отметил Зеленский.

Как сообщается, глава государства дал поручение создать комплексную систему, которая объединила бы армию и промышленность. "Чтобы производители точно знали потребности фронта, а армия – производственные возможности по всем регионам", - пояснил президент.

Видео дня

По его словам, фронт нуждается в быстрой реакции на вызовы и угрозы. "Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя, – жизнь наших воинов", - отметил Зеленский.

Война дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников. Указ "О наращивании возможностей сил обороны" был опубликован на сайте президента.

При этом, в своем вечернем видеообращении глава государства прокомментировал подписание этого документа. По словам Зеленского, это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море.

Он подчеркнул, что Украина реально изменила ситуацию безопасности в Черном море благодаря дронам.

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