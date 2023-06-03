При этом интенсивность сопротивления со стороны российской армии постепенно нарастает.

Русский добровольческий корпус продолжает операцию в Белгородской области РФ в районе Шебекино и его пригорода. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил представитель РДК Александр с позывным "Фортуна".

"Операция на сегодняшний день продолжается. По отдельным моментам я сказать ничего не могу, но операция продолжается. Если мы говорим про территории, то это пригород Шебекино и Шебекино", - сказал он.

По его словам, интенсивность сопротивления со стороны российской армии постепенно нарастает.

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"Собственно, мы этого и добиваемся. Наша задача – вытянуть резервы, которые стоят, в том числе вытянуть резервы с фронта. Интенсивность увеличивается. Это бронетехника, авиация, личный состав. С атаками аккуратно, но наращивают", - сказал он.

Также "Фортуна" отметил, что население приграничных российских территорий армию РФ особо не волнует – они обстреливают свою же территорию артиллерией и авиацией, а также не обеспечивают безопасность гуманитарных коридоров из Шебекино, где сейчас орудуют мародеры.

Также он отметил, что жители приграничных регионов РФ могут эвакуироваться на территорию Украины, если обратятся непосредственно к РДК.

Боестолкновения в Белгородской области

Напомним, что бойцы "Российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" регулярно прорываются на территории Российской Федерации.

В четверг, 1 июня, в РДК объявили, что начали "второй этап операции" на территории Белгородской области, а именно о боевых действиях в районе приграничного населенного пункта Шебекино.

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