По мнению эксперта, США полностью прекратят любую помощь Украине, поскольку стали союзником Кремля.

Президент США Дональд Трамп может прекратить помощь, выделенную Украине еще предыдущим президентом Джо Байденом, а вопрос о новой помощи вообще не рассматривается.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Евгений Дикий. Он отметил, что понятие "умываю руки" у Трампа (озвученный госсекретарем Марко Рубио тезис о том, США устали от войны в Украине - УНИАН) практически гарантированно предполагает, что американский лидер прекратит даже ту помощь, которая до Украины не доехала.

"Здесь очень четко надо акцентировать: все американские источники прямо заявили, что вопрос о новой помощи вообще не рассматривается. То есть речь идет только о той помощи, которую отгрузил Байден, и которая до сих пор доехала не вся. И теперь то из нее, что еще не доехало, уже может и не доехать, с большой вероятностью Трамп ее на этой неделе остановит", - считает Дикий.

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По словам эксперта, эта ситуация с прекращением помощи была ожидаемой и неизбежной. Дикий считает, что уже сейчас окончательно произойдет разрыв с США.

"США с 20 января являются союзником РФ, а не нашим, но до сих пор продолжают игры, какие-то качели вокруг так называемого соглашения о минералах, которое на самом деле является соглашением о том, что мы теперь неизвестно за что должны. О том, что, оказывается, мы не только должны капитулировать перед Россией, но и при этом выплатить контрибуцию ее союзнику США", - сказал он.

По мнению Дикого, окончательный разрыв между Украиной и США будет в определенной степени облегчением и упрощением ситуации.

"Это будет абсолютная четкая определенность. Так называемое "пасхальное перемирие" от Путина, этот пропагандистский ход, направленный на Дональда Трампа, приближает эту точку", - заявил эксперт.

Возможный выход США из переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио недавно заявил, что, хотя война в Украине ужасна, это не американская война. Рубио сказал, что США хотят помочь, но при условии, если Украина и РФ, или хотя бы одна из стран серьезно относятся к миру.

Специальный представитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог после этого заявил, что США устали от войны РФ против Украины

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