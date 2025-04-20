Есть другие глобальные проблемы, которые требуют их внимания.

Соединенные Штаты Америки устали от войны Российской Федерации против Украины, она длится уже слишком долго.

Такое заявление сделал специальный представитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог, комментируя в эфире Fox News слова государственного секретаря США Марко Рубио о том, Вашингтон может выйти из мирных переговоров при отсутствии прогресса.

По словам представителя Трампа, заявление Рубио прозвучало довольно жестко, однако именно так, как и должно было. Причиной служит то, что Вашингтон "устал от происходящего":

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"Существует слишком много других глобальных проблем, в которых Соединенным Штатам Америки нужно участвовать. Эта война длится слишком долго. Но я думаю, что есть возможность. Мы разработали то, что я бы назвал предварительным документом".

США могут выйти из переговоров

Напомним, недавно американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что страна может выйти из переговоров по прекращению войны в Украине, если в ближайшее время не будет достигнут ощутимый прогресс.

Кроме того, в Белом доме заявляли, что Дональд Трамп недоволен поведением кремлевского правителя Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе мирного процесса.

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