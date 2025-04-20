Соединенные Штаты Америки устали от войны Российской Федерации против Украины, она длится уже слишком долго.
Такое заявление сделал специальный представитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог, комментируя в эфире Fox News слова государственного секретаря США Марко Рубио о том, Вашингтон может выйти из мирных переговоров при отсутствии прогресса.
По словам представителя Трампа, заявление Рубио прозвучало довольно жестко, однако именно так, как и должно было. Причиной служит то, что Вашингтон "устал от происходящего":
"Существует слишком много других глобальных проблем, в которых Соединенным Штатам Америки нужно участвовать. Эта война длится слишком долго. Но я думаю, что есть возможность. Мы разработали то, что я бы назвал предварительным документом".
США могут выйти из переговоров
Напомним, недавно американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что страна может выйти из переговоров по прекращению войны в Украине, если в ближайшее время не будет достигнут ощутимый прогресс.
Кроме того, в Белом доме заявляли, что Дональд Трамп недоволен поведением кремлевского правителя Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе мирного процесса.