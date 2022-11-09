Мужчин задержали, когда они забирали оружие из схрона в Сумской области.

Контрразведчики Службы безопасности Украины обезвредили вражеских диверсантов, готовивших убийства командиров Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Как сообщается на сайте СБУ, диверсионно-разведывательная группа ФСБ РФ была нейтрализована в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области.

Члены ДРГ разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах на северо-востоке, а одной из главных задач вражеских диверсантов был сбор персональных данных и мест пребывания командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ.

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"Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожения их вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.

По данным следствия, группа была сформирована сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В ее состав вошел житель пограничного района Сумской области, который был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения.

"Именно он был на прямой связи со своим "куратором" и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению вражеских заданий. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи с соблюдением мер конспирации. По указанию ФСБ агент привлек к подрывной деятельности еще одного местного жителя. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов и провокационных высказываний", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что для сбора разведданных они "в темную" использовали свои связи на территории региона, а также объезжали пограничную местность и наблюдали за подразделениями Сил обороны, а один из них ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию локаций украинских защитников и передавать соответствующие координаты в РФ.

Диверсантов задержали, когда они забирали оружие из заранее обустроенного схрона в Сумской области. В тайнике правоохранители обнаружили 2 противотанковые мины ТМ-62М со взрывателями, 2 боевые гранаты РГО с запалами, автомат Калашникова со снаряженным магазином.

"Именно это оружие вражеская ДРГ планировала использовать для осуществления диверсий на территории региона", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что также в ходе обысков по местам проживания злоумышленников обнаружено компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении подозреваемого в госизмене рассматривается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (приготовка к совершению диверсии в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Зверства российских военных против украинцев

17 октября в СБУ сообщили о получении доказательств от пленных российских диверсантов из частной военной компании относительно зверст, которые они совершали во временно оккупированной Харьковской области.

Следователи установили, что в пгт. Боровая Изюмского района захватчики проводили так называемые "зачистки" местного населения и "охотились" на бывших участников АТО. Всех похищенных мужчин помещали в трехметровую земляную яму и держали связанными без воды и питания, а также над ними жестоко издевались, угрожали убийством и избивали.

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