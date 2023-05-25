Советник Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, какую игру ведет главарь частной военной кампании Евгений Пригожин. Он считает, что военный преступник готовится к разделу Российской Федерации.
"Пригожин, безусловно, играет свою игру. Он понимает, что Россия идет к определенным фатальным событиям, понимает, что там будет раздел: перераспределение имущества, влияний, территории и тому подобное. Классическая "путинская" вертикаль исчезнет, а вместо Путина придут люди, типа Пригожина. Раздел не за горами, поэтому Пригожин пытается повысить свою субъектность", - рассказал Подоляк в эфире телемарафона
По его мнению, для главаря "Вагнера" не существует авторитетов, в том числе Путина, поэтому он "делает комплименты" украинским вооруженным силам.
"Он открыто критикует российское военное командование, и у меня нет никаких сомнений, что Пригожин доведет до конца свой конфликт с Шойгу и Герасимовым, и это будет выглядеть эффектно", - добавил Подоляк.
Заявления Пригожина - последние новости
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что война сделала Украину самой известной страной в мире, а также помогла ее как можно лучше милитаризировать.
В свою очередь российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что главаря "Вагнера" Пригожина пытаются "привлечь" к власти некоторые политические лица в России. Он также предположил, что после этого Пригожин "сожрет" всех в Кремле.