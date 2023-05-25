По мнению советника Офиса президента, для лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет никаких авторитетов.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, какую игру ведет главарь частной военной кампании Евгений Пригожин. Он считает, что военный преступник готовится к разделу Российской Федерации.

"Пригожин, безусловно, играет свою игру. Он понимает, что Россия идет к определенным фатальным событиям, понимает, что там будет раздел: перераспределение имущества, влияний, территории и тому подобное. Классическая "путинская" вертикаль исчезнет, а вместо Путина придут люди, типа Пригожина. Раздел не за горами, поэтому Пригожин пытается повысить свою субъектность", - рассказал Подоляк в эфире телемарафона

По его мнению, для главаря "Вагнера" не существует авторитетов, в том числе Путина, поэтому он "делает комплименты" украинским вооруженным силам.

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"Он открыто критикует российское военное командование, и у меня нет никаких сомнений, что Пригожин доведет до конца свой конфликт с Шойгу и Герасимовым, и это будет выглядеть эффектно", - добавил Подоляк.

Заявления Пригожина - последние новости

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что война сделала Украину самой известной страной в мире, а также помогла ее как можно лучше милитаризировать.

В свою очередь российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что главаря "Вагнера" Пригожина пытаются "привлечь" к власти некоторые политические лица в России. Он также предположил, что после этого Пригожин "сожрет" всех в Кремле.

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