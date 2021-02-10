Сегодня на Донбассе оккупанты четыре раза нарушили режим тишины, один украинский военный ранен.
Читайте такжеСнайпер ранил украинского военного на ДонбассеОб этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия недалеко от населенного пункта Пески.
«В результате украинский воин получил огнестрельное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Приазовье вблизи Водяного противник вел огонь в сторону позиций Объединенных сил из ручного противотанкового гранатомета.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска, применив беспилотный летательный аппарат, сбросили два выстрела ссс у позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4.
«На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ», - добавили в пресс-центре.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- ООС: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
- Оккупанты на Донбассе из гранатометов обстреляли ряд позиций украинских военных
- В районе ООС умерла молодая военнослужащая, у нее остался маленький сын (фото)
- Машина прорывалась к оккупантам: на блокпосту в Донецкой области украинские военные открыли огонь на поражение
- Вели огонь из гранатометов: оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram