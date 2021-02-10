Состояние раненого воина удовлетворительное, сообщили в штабе.

Сегодня на Донбассе оккупанты четыре раза нарушили режим тишины, один украинский военный ранен.

Читайте такжеСнайпер ранил украинского военного на ДонбассеОб этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия недалеко от населенного пункта Пески.

«В результате украинский воин получил огнестрельное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Приазовье вблизи Водяного противник вел огонь в сторону позиций Объединенных сил из ручного противотанкового гранатомета.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска, применив беспилотный летательный аппарат, сбросили два выстрела ссс у позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4.

«На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ», - добавили в пресс-центре.

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Автор: Надя Пришляк