По словам обозревателя, чтобы полноценно нивелировать угрозу от баллистической ракеты, необходимо уничтожить ее боевую часть в воздухе.

Для того, чтобы сбивать американские ракеты ATACMS, нужны специальные кинетические перехватчики. У российских зенитных ракетных комплексов их нет, рассказал военный обозреватель, главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Radio NV.

"ATACMS - баллистическая ракета… Для российско-советских ЗРК не было создано, и сейчас по крайней мере неизвестно о существовании серийных образцов или даже испытаниях кинетических перехватчиков. То есть тех средств, которые позволяют эффективно бороться с баллистической ракетой", - отметил эксперт.

Как заявил Катков, чтобы полноценно нивелировать угрозу от баллистической ракеты, нужно уничтожить ее боевую часть в воздухе, и именно для этого нужен такой перехватчик:

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"Иначе она или раскроется и засыплет кассетными элементами зону поражения, или просто ее боевая часть, если она осколочно-фугасная, все равно взорвется на земле".

США тайно передали Украине ATACMS

Напомним, 17 октября стало известно, что Украина получила и применила дальнобойные ракеты ATACMS.

В ночь на 17 октября, ВСУ атаковали аэродромы с российской авиацией во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Эту успешную операцию ССО Украины назвали DRAGONFLY.

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