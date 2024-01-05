При этом, по словам Кулебы, факт пребывания украинских сил на отдельных участках в обороне - это тоже план "А".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина имеет только план "А" в попытке выиграть войну с Россией. Об этом Кулеба сказал во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком в Instagram.

"План "А" - это полное восстановление территориальной целостности Украины... Это производство оружия в достаточном количестве для того, чтобы Украина могла себя защищать. И в перспективе - это членство в НАТО, чтобы предотвращать любые агрессии. И третий элемент - это восстановление экономики Украины и всего разрушенного, прежде всего, с использованием сейчас замороженных российских активов, плюс инвестиций и других денег", - подчеркнул Кулеба.

Как отмечает глава МИД, план "А" не предусматривает ухода от перечисленных им фундаментальных элементов.

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При этом, по словам Кулебы, факт пребывания украинских сил на отдельных участках в обороне - это тоже план "А".

"Давай поговорим теперь о плане "Б". Я давал интервью CNN. Мы же все видим, что раздается от разных экспертов и журналистов, каково их видение плана "Б". Что такое план "Б" для них? План "Б" для них - это уступка по крайней мере по одному из озвученных мной пунктов. Для них план "Б" - давайте вы согласиться на какие-то территориальные уступки России. План "Б" для них - давайте мы не будем помогать Украине получать оружие, потому что это не выгодно по разным причинам. План "Б" - не передавать Украине замороженные российские активы Украине из-за перечня причин", - сообщил Кулеба.

По его словам, Украине такой план "Б" не нужен.

"И кому нужен такой план "Б" - пусть первый бросит у меня камень в информационном пространстве. Поэтому я и говорю, что нет никакого плана "Б". Есть план "А"- побеждать и восстанавливать территориальную целостность, наращивать производство оружия, идти к членству в НАТО и членству в Европейском Союзе и восстанавливать страну после войны", - отметил Кулеба.

Война с РФ - ожидания украинцев

Как сообщал УНИАН, результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в декабре 2023 года, показали, что в Украине 74% граждан считают, что не может быть никаких территориальных уступок России, но в то же время возросло количество тех, кто готов идти на такие "компромиссы" ради мира.

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