Перед вторжением у оккупантов шла серьезная подготовительная работа.

Незадолго до полномасштабного вторжения управление ФСБ РФ, которое специализировалось на Украине, значительно расширилось.

Об этом в интервью Радио НВ заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Эксперт подтвердил заявление США, о том, что численность отдела ФСБ, занимающегося Украиной, увеличилась примерно с 30 офицеров в 2019 году до 160 в преддверии этого вторжения.

"Была информация об увеличении количества сотрудников. Но отчасти это объясняется следующим. В России, как и в любой стране с диктатурой, пытаются максимально расширить свои штаты и это не всегда касается спецслужб. То есть, каждый руководитель хочет видеть под собой серьезную вертикаль, бюрократическую составляющую", - отметил эксперт.

Ступак также подчеркнул, что количество сотрудников ФСБ было увеличено с определенными целями.

"Относительно ФСБшников. Думаю, что это отчасти было сделано с целью получения генеральских званий. Поскольку 30 человек - это маленькое подразделение, а когда ты его расширяешь, тебе по штату предусматривается три заместителя, персональный водитель, генеральское звание. И с расширением ты набираешь вес: ты уже не просто руководитель какого-нибудь подразделения, а руководитель с генеральским званием. То есть для самооценки они это еще делали", - отметил эксперт.

В то же время, эксперт отметил, что перед вторжением у оккупантов шла серьезная подготовительная работа.

"Происходила серьезная работа по подготовке. У них была (мы уже видим сейчас) проблема с агентурой, с той информацией, которую они давали российскому [диктатору]. Информация, возможно, была частично не проверена или частично сфальсифицирована, извращена, которая убеждала Путина в том, что Украина упадет быстро", - заявил эксперт.

ФСБ и подготовка к вторжению:

19 августа 2022 года в The Washington Post был опубликован материал о том, что перед вторжением шпионы из ФСБ искали жилье в Киеве.

Как говорится в материале, сотрудники ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед войной потратили на обустройство жилья в столице.

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