Восстанавливать этот корабль не было смысла, считает спикер Военно-морских сил украинского государства.

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук не исключает, что россияне разберут свой большой десантный корабль "Минск" на запчасти.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос насчет дальнейшей судьбы "Минска" и того, что он вроде бы пошел на запчасти. Плетенчук отметил, что сразу после удара в ВМС высказали мнение, что "Минск" восстановлению не подлежит. Он добавил, что в этом нет смысла прежде всего с финансовой точки зрения, поскольку корабль был достаточно стар и часто эксплуатировался.

"Восстанавливать эту единицу просто не имело смысла. И скорее всего, россияне так же это прекрасно понимают. И да, я могу поверить в версию, что он будет разобран именно на запчасти. Если они вообще там остались", - сказал спикер.

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Он отметил, что "Минск" - это типовой проект. "Такой корабль у них еще не один. И соответственно, они могут использовать некоторые из него элементы. Особенно, учитывая то, что некоторые из этих кораблей так же находятся в ремонте", - отметил Плетенчук.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе (Крым) прогремели несколько взрывов. Позже стало известно, что украинские бойцы атаковали судоремонтный завод, в доке которого находились, в частности, ВДК "Минск" и подводная лодка класса KILO "Ростов-на-Дону".

Тогда российские оккупанты заявляли, что планируют восстановить поврежденный "Минск", используя для этого "агрегаты и системы" с "бывшего корабля" ВМС Украины.

Спутниковые снимки, опубликованные в начале ноября исследователем OSINT MT Anderson в X, свидетельствуют о том, что российские власти разобрали "Минск" на запчасти, что является дополнительным доказательством того, что он поврежден и не подлежит восстановлению.

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