В результате удара по Киевской области пострадал маленький ребенок.

Офис генерального прокурора начал расследование против армии РФ из-за очередного ракетного террора Украины, который враг реализовал в ночь на 28 апреля.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Telegram. Там отметили, что в результате ракетного удара по Киевской области пострадал 13-летний ребенок, он получил телесные повреждения. Также поврежден жилой многоэтажный дом в городе Украинка.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - отметили там.

Сейчас прокуроры продолжают следственные действия и фиксируют новые преступления армии РФ против украинского народа. Досудебное расследование ведет ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Последствия ракетных обстрелов РФ в Киевской области

Напомним, что из-за ракетного удара армии РФ в ночь на 28 апреля обломки боеголовки попали в многоэтажку города Украинка (Киевская область). Повреждены квартиры на 5 и 6 этажах. Там произошло возгорание, огонь удалось локализовать в 5:30.

По данным главы ОВА, среди пострадавших есть маленькая девочка. Ребенок получает помощь от медиков в "Охматдете".

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