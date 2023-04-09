Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте, а также за Авдеевку и Марьинку.

На Восточном фронте российские оккупанты в эти сутки атаковали более 40 раз, но успехов не имели. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации относительно российского вторжения.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, было отбито более 40 вражеских атак", - указано в сообщении.

В частности, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут. По данным Генштаба, там продолжаются ожесточенные бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения Сил обороны отразили около 20 вражеских атак на указанном участке фронта.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердычи, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отбито более 10 вражеских атак.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", - отмечает Генштаб.

Война в Украине - последние новости

Наступление войск РФ угасает вдоль всей линии фронта, констатирует Институт изучения войны. В то же время, по словам представителя Восточной группировки ВСУ Череватого, РФ имеет преимущество в артиллерии и компенсирует ею потерю наступательного потенциала.

Вместе с тем оккупанты пытаются заблокировать уничтоженную Авдеевку, чтобы продвинуться на Донецком направлении. Следующей целью россиян может быть Курахово.

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