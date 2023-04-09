Имея такие потери россияне вынуждены искать другие пути для сохранения динамики, в том числе и "накрывать" позиции украинских защитников артиллерийско-ракетным огнем.

На тех направлениях, где российские захватчики концентрируют основные атакующие усилия, они имеют существенное превосходство в артиллерии.

Об этом спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире телемарафона, комментируя сообщения ISW о том, что наступательный потенциал России заметно снизился, но они это компенсируют это артиллерией.

"В какой-то степени это может соответствовать действительности в том смысле, что действительно они, к сожалению, на тех направлениях, где концентрируют главный удар, имеют существенное преимущество в артиллерии. Это, как правило, советские образцы, но они еще имеют достаточный боезапас, чтобы поражать наши позиции", - сказал Череватый.

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Он отметил, что имея такие потери, как у россиян, они вынуждены искать другие пути для сохранения динамики, в том числе и "накрывать" позиции украинских защитников артиллерийско-ракетным огнем.

"Но это экстенсивный путь, потому что все время до этого русские использовали пехотные группы и постоянно пытались ими найти слабые места в нашей обороне, расшатать ее и прорвать. Однако, если брать, например, Бахмутское направление, где у них был сосредоточен главный удар, они уже фактически 9 месяцев не могут этого сделать системно", - рассказал Череватый.

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Как сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете сообщили, что наступление войск РФ угасает вдоль всей линии фронта. Несмотря на желание захватчиков увеличит темпы и осуществить прорыв, им не хватает боевой способности.

Поэтому российские оккупанты пытаются продвинуться на линии фронта хотя бы где-то, восполняя нехватку боевой мощи артиллерийским огнем. "Силы РФ используют артиллерию, чтобы компенсировать ухудшение своих наступательных возможностей...", - говорится в отчете ISW.

Напомним, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже более 178 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки потери России у Украины составили 470 человек.

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