Используют откровенное принуждение и даже пытки.

Главное управление разведки опубликовало перехваченный разговор супругов из так называемой "ДНР", где обсуждают как именно "мобилизованных" из оккупированных территорий Донецкой области "агитируют" подписывать контракты с ВС РФ.

Запись опубликована на YouTube.

Женщина рассказала мужчине об откровенном принуждении и даже пытках. Среди известных ей контрактников, которые были принуждены пойти на службу в Вооруженные Силы РФ, почти все ранены или убиты.

"Приехали агитаторы. Один подписал сразу. Остальных, которые не согласились, заставили сложить оружие и вывезли в неизвестном направлении. Телефоны не отвечают. Их посадили на яму. Яма это подвал. Семь "козлов" подписали потом. В обед подписали, передумали. По 230 тысяч обещали. И их в тот самый день на боевые (отправили на передовую - УНИАН). Из семерых - четыре трехсотые, один двухсотый", - говорит она.

Также женщина пересказывает рассказ своей знакомой о практике предыдущих лет.

"Когда ее муж был на контракте в 15-16 годах и когда пацаны отказывались, складывали оружие, они расстреливали своих же. Сейчас начались преследования. Они издали закон. Сейчас баб, которые начинают возмущаться, к 20 годам осуждают", - добавляет женщина.

Как писал УНИАН, из-за огромных потерь у оккупантов РФ нет живой силы для пополнения своих войск в Украине. Поэтому хотят привлечь даже женщин.

Также оккупанты планируют привлекать к боевым действиям студентов из временно оккупированных территорий Донецкой области.

На Луганщине мужчинам, которые отказываются от мобилизации, россияне угрожают расстрелами. А в Крыму проходит мобилизация военных, предавших Украину в 2014 году.

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