В ГУР и США не поверили такому предложению "Вагнера"

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предлагал Украине раскрыть информацию о позициях войск РФ для атак. В обмен на это Минобороны Украины должно было отвести подразделения ВСУ из Бахмута.

Как сообщает Washington Post, соответствующее предложение "повар Путина" сделал через какие-то свои тайные контакты в Главном управлении разведки Минобороны в конце января, когда "вагнеровцы" тысячами погибали во время штурмов Бахмута.

"Пригожин публично враждовал с российскими военачальниками, которые, как он яростно заявляет, не смогли вооружить и пополнить запасы его сил, которые оказывали жизненно важную поддержку военным усилиям Москвы. Но он также является союзником президента России Владимира Путина, который вполне может расценить предложение Пригожина обменять жизнь бойцов "Вагнера" на российских солдат как предательскую", - добавляется в публикации.

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Однако не уточняется, какие именно позиции российских войск предлагал раскрыть руководитель "вагнеровцев".

"Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с управлением украинской разведки. Один из чиновников сказал, что Пригожин неоднократно делал предложение по Бахмуту, но Киев отклонял его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считали его предложения неискренними", - отмечает издание.

В США также не поверили такому предложению руководителя "вагнеровцев".

Бои за Бахмут - последние новости

Пригожин заявил, что его боевики стреляют по российской армии.

Недавно третья штурмовая бригада ВСУ подтвердила бегство россиян и даже показала кадры первого этапа контратаки. По словам бойцов, первыми побежали именно боевики "Вагнера", тогда как регулярные войска РФ пытались отражать атаку.

По состоянию на 13 мая украинские силы обороны освободили почти 17 кв. км в районе Бахмута.

Украинские военные за 14 мая взяли под свой контроль более десятка вражеских позиций в окрестностях Бахмута. Защитники Украины зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского, а также взяли в плен оккупантов.

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