В ведомстве подчеркнули, что нужно задуматься, кому может быть выгодным распространение такой информации.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов назвал "вбросами" информацию СМИ о предложении основателя "Вагнера" Евгения Пригожина сдать Украине позиции российских войск в обмен на выход ВСУ из Бахмута. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

Юсов подчеркнул, что нужно задуматься, кому может быть выгодным распространение такой информации.

Он подчеркнул, что украинские спецслужбы будут и должны обсуждать подобные вещи тогда, когда это потребуется и будет отвечать национальным интересам Украины.

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"Украина делает все возможное для того, чтобы защищать собственные национальные интересы, эффективно деоккупировать территорию. Если речь идет о спецслужбах, о разведке, то используют различные средства и инструменты. Что касается отдельных "вбросов", в отношении которых идут официальные расследования в Министерстве юстиции США, я не думаю, что мы это должны комментировать", - отметил представитель разведки.

Пригожин предлагал сдать позиции россиян - что известно

Накануне в Washington Post написали, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал Украине раскрыть информацию о позициях войск РФ для атак в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута.

Якобы соответствующее предложение он сделал из-за каких-то своих тайных контактов в Главном управлении разведки Минобороны в конце января, когда "вагнеровцы" тысячами погибали во время штурмов Бахмута.

Впоследствии Пригожин прокомментировал эту информацию. Он сказал, что либо журналисты WP пытаются "хайпануть", либо кампанию против него проводят "товарищи по Рублевке".

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